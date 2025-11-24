Son Mühür - Deprem uzmanı ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyada kendi adıyla yayılan ve bazı şehirlerin 6 Şubat depremleriyle benzer riskler taşıdığı yönündeki iddialara tepki gösterdi.

"Bilim dışı ve kötü niyetli"

Görür, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, medyada bazı kentlerin adlarının verilerek olası depremlerle ilişkilendirildiğini belirtti. Açıklamasında, “Bilim dışı ve kötü niyetli bu yazı bana ait değildir. Adımla dolaşıma sokulmuştur. Kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Yanlış bilgilendirmeye karşı uyarı

Prof. Dr. Görür, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından böyle spekülasyonların önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada, söz konusu içeriklerin uzman görüşü olarak paylaşılmadığı vurgulandı.