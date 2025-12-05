Son Mühür - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme kapsamında, yaklaşık 34 bin 200 kariyer meslek mensubu ile yöneticiye 1.433 TL ile 54.180 TL arasında değişen ek maaş artışları öngörüldü. Bu ilave ödemelerin yeni yılda yürürlüğe girmesi ve ocak ayındaki memur maaş artışıyla birlikte yeniden yükselmesi planlanıyordu.

NTV muhabiri Özgür Akbaş’ın aktardığı bilgilere göre, üst düzey bürokratlar, yöneticiler ve kariyer personeline verilmesi öngörülen 30 bin TL’lik seyyanen zam teklifi komisyonda kabul edilmesine rağmen, iddiaya göre “Vergi Paketi”nden çıkarıldı. CHP’nin “taşradaki personel de kapsama alınsın” talebi üzerine komisyonda uzlaşma sağlanamamıştı. AK Parti’nin de düzenlemenin “çalışma barışını zedeleyebileceği” yönündeki değerlendirmeleri nedeniyle teklifin genel kurula gönderilmesinden vazgeçildiği ileri sürüldü.

Neler yaşandı?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kamu yönetimindeki bazı üst düzey kadrolara yönelik ek maaş artışı öngören bir düzenleme onaylanmıştı. Bu düzenme kapsamında genel müdürlerden daire başkanlarına, müfettiş ve uzmanlara kadar “kariyer meslek” olarak tanımlanan personelin maaşlarına 30 bin liralık seyyanen artış yapılması planlanıyordu.

Hangi kadroları kapsıyordu?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kamu yönetimindeki bazı üst düzey kadrolara yönelik maaş artışını içeren düzenleme onaylanmıştı. Buna göre genel müdür, daire başkanı, müfettiş ve uzman gibi “kariyer meslek” kapsamındaki personelin maaşlarına 30 bin liralık seyyanen artış öngörülüyordu. Zam kapsamına, TBMM Genel Sekreteri, SGK ve AFAD başkanları, Talim ve Terbiye Kurulu ile TÜİK başkanları, büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, bakanlık müşavirleri, genel müdürler, il emniyet müdürleri ve defterdarların da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 bin üst düzey yönetici, müfettiş ve uzman da dahil edilecekti.