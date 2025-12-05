Son Mühür - TOKİ, 8 ilde yer alan 246 konut ve 80 iş yerini satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara’daki açık artırmalara hem salonda fiziki olarak hem de çevrim içi sistem üzerinden katılım sağlanabilecek. Alıcılar seçtikleri taşınmazı yüzde 25 peşinatla, 60 aya kadar uzayan taksit seçenekleriyle edinebilecek. Ödemenin tamamının peşin yapılması hâlinde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Satış süreci ve detaylar belli oldu

TOKİ, 246 konut ile 80 iş yerini 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.30’da düzenlenecek açık artırmayla satışa çıkaracak. Açık artırmalar, İstanbul’da TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece) ile Ankara’da Holiday Inn Ankara Çukurambar (Çankaya) adreslerinde gerçekleştirilecek. Hangi illerde satılacak? İzmir

Samsun

Giresun

Çankırı

Ankara

İstanbul

Mersin

Mardin Ödeme planı Yüzde 25 peşin, 60 ay vade

Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim