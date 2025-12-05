Son Mühür- CHP'nin gölge kabinesinde en çalışkan isimlerinden biri olarak öne çıkan Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.’nin yapacağı bir ihaleye fesat karıştırılmak istendiğini öne sürerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na seslenmişti.

'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na sesleniyorum! Ya bu adrese teslim ihaleyi iptal edersiniz ve doğru düzgün bir şartnameyle ihaleye çıkarsınız, ya da Yüce Divan’a kadar yolunuz var!'' uyarısında bulunan Yavuzyılmaz, ''Başardık.'' notuyla ihalenin iptal edildiğini duyurdu.



''AKP’li bürokratların planladığı devasa bir yolsuzluğu engelledik!'' diyen Yavuzyılmaz,

''Şartname oyunlarıyla adrese teslim olarak yapılacağını duyurduğumuz;

Dizel-Elektrikli CoCo Lokomotif Cer Zinciri ihalesine bugün yandaş şirketler gelemediler.

Şartname tek bir şirketi işaret edecek şekilde kurgulandığı için, o şirketi de biz ihbar ettiğimiz için bugün ihaleye katılan olmadı.

Sonuç.

5 yılda 600 Milyon Euro’luk bir kamu kaynağını, paravan şirketler üzerinden yurt dışına çıkararak hiç edecek bir ihanetin önüne geçmiş olduk.'' hatırlatmasında bulundu.



Bakan Uraloğlu'na sesleniyorum...



''Ama daha işimiz bitmedi.'' diyen Yavuzyılmaz,

''Peki ne yapılmalı?'' sorusunu gündeme getirerek,

''Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na sesleniyorum!

Teknik olarak doğru bir kapsam ile rekabeti tesis edin. ASELSAN başta olmak üzere, diğer projelerdeki gibi her sisteminde yerli şirketlerin de teklif verebileceği şekilde teknik şartnameyi düzenleyin.

Doğru, düzgün, dürüstçe bir ihale yapın!'' çağrısında bulundu