Son Mühür- Diyanet İşleri Başkanlığı yüz binlerce insanın akın edeceği Cuma namazı öncesi bu haftaki hutbesini açıkladı.

İbadetin önemine vurgu yapılan hutbede, ''İbadet, samimi bir niyetle İslâm’ın emir ve yasaklarını gözetmektir. Yüce Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere şükretmektir. İbadet, imanın hayata yansımış halidir. İnsanı kötülüklerden koruyan bir kalkan, huzura ve mutluluğa ulaştıran bir kılavuzdur'' mesajı verildi.

Sevgi, saygı, şefkat...



İbadetlerin sadece bir kişiye değil bütün bir topluma huzur getireceğine dikkat çekilen hutbede,

''İbadetler sadece belli bir zaman ve belli bir mekanla sınırlı değildir. Aramızda sevgi, saygı, şefkat ve merhameti yaymamız, iyiliği yeryüzünde egemen kılmak için gayret göstermemiz de bir ibadettir. Aile fertlerine karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz, onlara şefkat ve merhametle davranmamız, yetim ve muhtaçları sevindirmemiz de bir ibadettir. Rızkımızı helalinden kazanıp helal yollarda harcamamız da bir ibadettir. Çalışmamız ve üretmemiz; vatanımıza, milletimize ve tüm insanlara faydalı olmamız da bir ibadettir. Yeri geldiğinde insanlara eziyet veren küçücük bir engeli yoldan kaldırmamız dahi ibadettir.'' hatırlatmasında bulunuldu.

Çocuklarımıza güler yüzle...



Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır” hadis-i şerifine dikkat çekilen hutbede,

''Gereğince ömür sermayemizi ibadetlerle ve salih amellerle değerli kılmak, karşılığında da ahiret yurdunu elde etmek ne kıymetli bir kazançtır. Çocuklarımıza güler yüz ve tatlı dille ibadet alışkanlığı kazandırmak onlara bırakabileceğimiz en değerli mirastır' mesajı verildi.

