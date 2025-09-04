Son Mühür/Begüm Mol- İzmir Enternasyonal Fuarı’nın vazgeçilmez adreslerinden Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, bu kez sahnesini ünlü komedyen Deniz Göktaş’a açtı. Stand-up gösterisiyle seyircilerin karşısına çıkan Göktaş, güncel esprileri ve izleyiciyle kurduğu sıcak diyaloglarla tiyatroyu kahkahaya boğdu. Fuar ziyaretçileri, gece boyunca enerjisi yüksek bir performans izledi. Alkış ve kahkahalarla dolu geçen performans İzmirlilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Gösteri sonrasında hayranları Deniz Göktaş ile fotoğraf çekilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinlik takvimi dolu dolu

Ücretsiz olarak düzenlenen tiyatro etkinlikleri 8 Eylül’e kadar devam edecek. Programda; 4 Eylül’de Ali Congun’un “Adliye Çayı”, 5 Eylül’de Miray Akovalıgil’in “Ya Bende Bir Şey Yoksa”, 6 Eylül’de Enver Ertaş’ın illüzyon gösterisi, 7 Eylül’de Anlatanadam (İbrahim Türker) ve 8 Eylül’de Tahsin Hasoğlu izleyiciyle buluşacak. Açık hava tiyatrosu 8 Eylüle kadar İzmirlileri ağırlamaya devam edicek.