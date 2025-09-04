Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Konak Belediyesi'ne bağlı Merbel şirketi işçileri, aylardır süren maaş krizi nedeniyle bir kez daha isyan etti. Eksik ödenen maaşlar, yatmayan gıda kartları ve toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük alacaklar nedeniyle mağdur olan işçiler, bu kez belediye binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

ALACAKLAR 100 BİN TL’YE DAYANDI

Genel-İş İzmir 5 Nolu Şube yöneticileri ve işyeri temsilcilerinin de katıldığı eylemde, işçilerin mağduriyetine dikkat çekildi. Açıklamaya göre, işçilerin yarım maaş, iki aydır yatmayan gıda kartları ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük hak edişleriyle birlikte kişi başı alacakları 100 bin TL'yi buluyor.

"İZMİR’İN MERKEZİNİ BİZ TEMİZLİYORUZ, HAKKIMIZI İSTİYORUZ!"

Sendika adına yapılan açıklamada, işçilerin kent için verdiği emek vurgulandı. Park ve bahçelerde çalışanlardan, temizlik, fen işleri ve veterinerlik hizmetlerinde görev yapanlara kadar tüm Merbel çalışanlarının yaşadığı zorluklar sıralandı:

“Birçoğumuzun yanından geçerken dahi burnunu kapattığı, kokusuna dayanamadığı ama bizlerin her gün içinde çalıştığı temizlik alanları var. Biz Konak’ın çöpünü toplayan, yollarını yapan, hayvanlarına bakan, hizmet üreten işçileriz. Ama buna rağmen maaşlarımız eksik yatıyor, sosyal haklarımız verilmediği gibi gıda kartlarımız bile yatırılmıyor.”

İŞÇİLER: "HAKKIMIZI ALANA KADAR GERİ ADIM YOK"

İşçiler, maaşlardan yapılan kesintilerin (icra, nafaka vb.) bile düzensiz olduğunu, belediye tarafından Haziran ayında verilmiş ödeme sözlerinin tutulmadığını belirterek, belediye yönetimine çağrıda bulundu:

“Biz, çalıştığımızın karşılığını istiyoruz. Ne fazlasını, ne haksız kazancı. Ay sonunu getiremiyoruz, çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz. Alın terimizin karşılığını alın teri kurumadan almak istiyoruz.”

UYARI NET: “BU SÖZLER CEVAPSIZ KALIRSA, MÜCADELE SÜRECEK”

Sendika yetkilileri, yaşanan sorunlara karşı belediye yönetiminin hala somut bir çözüm sunmadığını belirtti. Açıklamada, Merbel işçilerinin haklarını aramaktan geri durmayacağı vurgulanarak şu sözlerle uyarı yapıldı:

“Eğer bu çağrılar cevapsız kalırsa, Merbel işçisi sessiz kalmayacak. Hakkımız olanı alana kadar mücadelemiz sürecek.”