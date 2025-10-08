Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, kamuoyunca tanınan bazı isimlerin de dahil olduğu “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Operasyonda adı geçenler arasında magazin ve sanat dünyasından birçok tanınmış isim bulunuyor. Listede Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve avukat Feyza Altun gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer aldı.

Yetkililer, ifadelerin alınmasının ardından dosyanın savcılıkça değerlendirilip gerekli adli işlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.

İrem Derici’nin avukatından açıklama

Soruşturmada adı geçen ünlü şarkıcı İrem Derici cephesinden de açıklama yapıldı. Derici’nin avukatı, sürecin tamamen yasal çerçevede ilerlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim İrem Derici, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yalnızca ifade vermek ve gerekli tıbbi testleri yaptırmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na davet edilmiştir. Bu süreç, yasal prosedür dahilinde yürütülmektedir. Müvekkilimin adının bazı iddialarla ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli açıklamalar soruşturma tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

Soruşturma süreci devam ediyor

Savcılığın yürüttüğü dosyada, delil toplama ve analiz süreçlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin resmi açıklamanın yalnızca soruşturma tamamlandıktan sonra yapılacağını belirtti.