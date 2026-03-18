İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik gece operasyonları kapsamında Beyrut’ta birden fazla noktayı hedef aldı. Saldırının en çarpıcı anı, başkent merkezindeki 15 katlı binanın tamamen yıkılması oldu. Yıkım anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, sivil yerleşim alanlarının saldırıdan ne ölçüde etkilendiğini ortaya koydu.

Nakit para deposu iddiası

İsrail ordusu, yıkılan binanın bodrumunda Hizbullah’a ait nakit paranın bulunduğunu iddia etti. Ayrıca Beyrut’un yoğun nüfuslu bölgelerinden Zuqaq el-Blat ve Basta’daki bazı apartmanların da hedef alındığı aktarıldı.