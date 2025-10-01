Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu’nun vefatıyla sarsıldı. 82 yaşındaki Kaygılaroğlu, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastanede yaşam mücadelesi

Nezahat Kaygılaroğlu, bir süre önce solunum sıkıntısı nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kaygılaroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Uraz Kaygılaroğlu acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Ünlü oyuncu, babaannesinin vefatını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Kaygılaroğlu, “Biriciğim, babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir” ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Balıkesir’de cenaze töreni düzenlendi

Nezahat Kaygılaroğlu için bugün ikindi vakti Balıkesir Zağnos Paşa Camii’nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene, Uraz Kaygılaroğlu’nun yanı sıra ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Taziyeleri kabul etti

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, cenaze namazı öncesinde ve sonrasında tabutun başında taziyeleri kabul etti. Sevenleri, ünlü oyuncuyu acılı gününde yalnız bırakmadı.

Başçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi

Kılınan cenaze namazının ardından Nezahat Kaygılaroğlu’nun cenazesi Başçeşme Mezarlığı’nda defnedildi. Törenin ardından aile ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, Kaygılaroğlu’nun vefatı sevenleri arasında da derin bir hüzün yarattı.