İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek Mahallesi’nde çıkan yangın paniğe yol açtı. Üç katlı ahşap binada başlayan yangın, kısa sürede çevredeki binalara sıçradı. Aralarında ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu’nun evinin de bulunduğu dört bina hasar gördü.

Yangın Dubaracı Sokak’ta başladı

Yangın saat 12.30 sıralarında Dubaracı Sokak’ta üç katlı ahşap bir binada çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. O sırada içeride bulunan bir kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla binadan çıkarıldı.

Şebnem Bozoklu’nun evi de zarar gördü

Yangının etkisiyle bölgede bulunan dört bina hasar gördü. Bunlardan biri de oyuncu Şebnem Bozoklu’ya ait ev oldu. İki bina tamamen kullanılamaz hale gelirken, bir ahşap binada çökme yaşandı.

Ahşap binanın çöktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde alevlerin sardığı binanın bir anda çökerek altında park halindeki otomobile zarar verdiği görüldü. Alevler yan binaya sıçrayarak orada da kısmi çökme meydana getirdi.

Dar sokaklar müdahaleyi zorlaştırdı

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ancak bölgedeki dar sokaklar ve park halindeki araçlar, ekiplerin olay yerine ulaşmasını zorlaştırdı. Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, çevrede büyük maddi hasar oluştu.

Bölgede korku ve panik

Yangının hızla yayılması çevrede büyük panik yarattı. Mahalle sakinleri sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının daha fazla büyümesi önlendi.