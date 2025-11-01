Son Mühür- İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), bazı Milka çikolatalarının alerji riski taşıdığı gerekçesiyle acil uyarı yayınladı.

Kurum, perakendeci TJ Morris tarafından satılan üç farklı Milka ürününün ambalajlarında İngilizce alerjen bilgisinin eksik olması nedeniyle Home Bargains mağazalarından toplatıldığını açıkladı.

Geri çağrılan ürünler belli oldu

FSA tarafından yapılan açıklamada, geri çağrılan çikolata çeşitleri şöyle sıralandı:

Milka Hazelnut (Fındıklı)

Milka Whole Nut (Tam Fındıklı)

Milka Oreo Brownie

Söz konusu ürünlerin süt, süt türevleri, fındık, soya veya buğday (glüten) içermesi nedeniyle bu gıdalara karşı alerjisi veya intoleransı bulunan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturabileceği bildirildi.

“Alerjiniz varsa kesinlikle tüketmeyin”

Kurum, yaptığı açıklamada vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: “Bu ürünleri satın alan ve süt, fındık, soya ya da glüten alerjisi bulunan kişiler kesinlikle tüketmemelidir. Ürünler, tam para iadesi için satın alındığı mağazaya iade edilebilir.”

FSA ayrıca, alerjen etiketlerinin hayati önem taşıdığını vurguladı ve ürünlerin bazen üretim veya paketleme hataları nedeniyle yanlış etiketlenmiş olabileceğini hatırlattı. Bu tür durumlarda ürünlerin “raflardan kaldırıldığı” veya “geri çağrıldığı” ifade edildi.

FSA: “Alerji etiketi eksikse sağlık riski oluşur”

Gıda Standartları Ajansı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bazı durumlarda ürünlerde satılmaması gereken hatalar olabilir. Bu durumda ürün ‘raflardan kaldırılır’ veya ‘geri çağrılır’.

Alerji etiketi eksikse, bu durum ciddi sağlık riskine yol açabilir.” Kurum, benzer olaylarda “Alerji Uyarısı” yayımlayarak tüketicilerin korunmasını hedeflediklerini belirtti.

Türkiye’deki tüketiciler için de uyarı: Etiketleri mutlaka kontrol edin

Uzmanlar, bu tür geri çağırmaların yalnızca İngiltere’yi ilgilendirmediğini, Türkiye’deki tüketiciler için de uyarıcı nitelikte olduğunu vurguladı.

Beslenme uzmanlarına göre, özellikle ithal veya yabancı dilde ambalajlı gıdalar satın alınırken, ürünün üzerinde Türkçe alerjen bilgisinin yer alıp almadığı mutlaka kontrol edilmeli.