Son Mühür/Merve Turan- Thodex kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşamını yitirdi. Özer’in tek kişilik odasında bulunduğu banyoda asılı halde olduğu belirlendi.

Adalet Bakanı: İlk bulgular intiharı işaret ediyor

Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özer’in ölümüyle ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve olayın ilk bulgularının intihar yönünde olduğunu açıkladı.

Bakan Tunç, “Konuyu burada öğrendik ve hemen cezaevi yönetimi ile Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Soruşturma neticesinde kesin ölüm nedeni belirlenecek. Ancak şu an için ilk bilgiler intiharı işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç ayrıca, cezaevindeki odaların girişlerinde kameraların bulunduğunu ve herhangi bir şüpheli durumun soruşturma kapsamında inceleneceğini belirtti. Özer’in tek kişilik odada kalmasının suç niteliği gereği bir tedbir olduğunu vurguladı.

Faruk Özer hakkında açılan davalar

Özer, “örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yargılanıyordu. Toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilen Özer, Arnavutluk’ta yakalanarak 30 Ağustos 2022’de Türkiye’ye getirildi.

Thodex borsası üzerinden çok sayıda yatırımcıyı dolandırdığı iddia edilen Özer’in ölümü, soruşturmanın seyrini de yakından etkileyecek.