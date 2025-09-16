Rize’nin Ardeşen ilçesinde bulunan ÇAYKUR’a ait Ardeşen Çay Fabrikası’nda gece saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre fabrikanın toz odasında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın iç bölümlerine yayıldı.

İşçiler tahliye edildi, üretim durduruldu

Saat 01.15 sularında çıkan yangın sonrası fabrikada bulunan işçiler hızla tahliye edildi. ÇAYKUR’un bölgedeki önemli üretim tesislerinden biri olan fabrikada üretim tamamen durduruldu.

İtfaiye ekipleri müdahale etti

Yangına Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri müdahale etti. Çay tozunun içten içe yanması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürüldü. İtfaiye ekipleri sabaha kadar yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

Yoğun duman mahalleleri kapladı

Fabrikanın iç bölümlerinde ilerleyen ince toz yangını nedeniyle çevrede yoğun duman oluştu. Yavuz Selim Mahallesi, Deniz Mahallesi ve Atatürk Caddesi çevresi duman altında kalırken, vatandaşlar gece boyunca tedirginlik yaşadı.

Can kaybı yok, maddi hasar büyük

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak fabrikanın üretim bölümlerinde ciddi maddi hasar oluştu. ÇAYKUR yetkililerinin sabah saatlerinde detaylı hasar tespiti yapacağı öğrenildi.

ÇAYKUR’dan açıklama bekleniyor

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÇAYKUR’un, fabrikanın hasar durumu ve üretim sürecine ilişkin kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.