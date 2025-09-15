Yalova'nın Altınova ilçesi Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca'nın resmi makam aracı, Çiftlikköy'de karıştığı bir trafik kazasıyla gündeme geldi. Gece saatlerinde meydana gelen ve bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, makam şoförü Ali Aygün'ün kullandığı otomobile, iddialara göre sinyal vermeden dönüş yapan başka bir otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, neyse ki kazada yaralanan olmadı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine kısa sürede intikal etti.

Başkan Fazlaca'dan açıklama

Kaza haberini alan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, hemen olay yerine giderek durumu yakından inceledi ve polislerden bilgi aldı. Kazanın ardından yazılı bir açıklama yapan Fazlaca, özellikle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan, makam şoförünün alkollü olduğu yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı. Açıklamasında, şoförün araca benzin almak için yola çıktığını ve kazanın, ilk defa trafiğe çıkan bir kadın sürücünün neden olduğunu belirtti. Fazlaca, kazada şoförünün hiçbir kusurunun bulunmadığını vurguladı ve olayın sadece maddi hasarlı bir kaza olduğunu ifade etti.

Yalan haberlere hukuki süreç başlatılıyor

Başkan Fazlaca, açıklamasında olayın ardından ortaya atılan ve kurumu yıpratmaya yönelik asılsız iddialara karşı da sert bir duruş sergiledi. "Bahse konu haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta, algı çalışması niteliği taşımaktadır," diyen Fazlaca, yalan haberleri yayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu ve Basın Kanunu kapsamında hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu. Bu olay, bir yandan trafik kazasının detaylarını ortaya koyarken, diğer yandan da özellikle yerel siyasetin sosyal medya üzerindeki olumsuz etkileşimlerini gözler önüne serdi. Kazanın kamera kayıtları, olayın nasıl gerçekleştiği konusunda net bir kanıt sunsa da, spekülasyonların önüne geçilemediği görüldü.