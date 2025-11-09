Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, geleceğin teminatı olan miniklerin eğitimine yenilikçi bir yaklaşımla destek oluyor. Belediye bünyesindeki Yuvamız İzmir Merkezleri’nde eğitim gören 4-5 yaş grubu çocuklar, üniversite öğrencisi gönüllü abla ve ağabeyleri ile bir araya getiren “Geleceğin Atölyeleri” projesini hayata geçirdi. Projenin başlangıcı dolayısıyla Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gönüllü gençlerle bir toplantı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gençlerin dinamik enerjisinin ve birikimlerinin çocuklara ilham kaynağı olacağına dikkat çekti. İZELMAN AŞ çatısı altında 22 merkezde hizmet veren Yuvamız İzmir’de, “Küçük Adımlar, Büyük Yarınlar... Yuvamızda Gelecek Var” sloganıyla yola çıkılan bu program, çocukların yaratıcı düşünme ve hayal etme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Başkan Tugay'dan gençlere: "Sizin enerjiniz çok başka"

Gönüllü gençlerle samimi bir ortamda bir araya gelen Başkan Dr. Cemil Tugay, projenin önemine vurgu yaparak gençlerin rolünün altını çizdi. Başkan Tugay, merkezlerde binlerce çocuğun eğitim aldığını belirterek, "Çocuklarımızın, öğretmenlerinin yanı sıra sizlere, yani ağabey ve ablalarına, daha dikkatli bakacaklarını biliyoruz. En yakın oldukları yaş grubu sizsiniz ve sizden ilham alırlar, sizi örnek görürler. Sizin enerjiniz çok başka ve onlarla vakit geçirmeniz, çocukların kişiliğine çok önemli şeyler katacaktır," ifadelerini kullandı. Tugay, güzel bir gelecek için gençlerin sorumluluk almasının hayati olduğunu söyleyerek, "Bu ülkenin eşitlikçi, demokratik ve özgür bir iklime kavuşması, ülkesine, şehrine ve kendi geleceğine sahip çıkan gençler sayesinde mümkündür," dedi ve belediye kaynaklarının başarılı, planlı genç projelerine her zaman açık olacağını belirtti.

Öğrenmeyi keşfe dönüştüren yaratıcı süreç

Projenin uygulama yöntemine dair detaylar da paylaşıldı. İZELMAN Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan, 15 farklı ilçede 22 merkezle bin 714 çocuğa hizmet verdiklerini belirterek, bu proje ile çocukların hayata güçlü bir başlangıç yapmaları için eşitlik, güven ve umut inşa ettiklerini ifade etti. "Geleceğin Atölyeleri" kapsamında gönüllü üniversite öğrencileri, 4-5 yaş grubu çocuklarla her hafta bir araya gelecek. Atölyeler, özenle seçilmiş kitapların okunmasıyla başlayacak ve sonrasında öykü teması drama, resim, müzik, oyun veya basit bilim etkinlikleri gibi yaratıcı süreçlerle zenginleştirilerek çocukların katılımına açılacak. Bu yöntemle minikler hem düşünme ve hayal gücünü geliştirecek hem de öğrenmeyi bir keşif yolculuğuna dönüştürecek.