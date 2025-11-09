Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından düzenlenen yarışmaya 200’den fazla kısa film başvurdu.

Aralarında Nezaket Erden, Onur Saylak, Melis Behlil, Esin Paça Cengiz ve Defne Tüzün’ün bulunduğu jüri, finale kalan 10 film arasında titiz bir değerlendirme yaptı.

İEÜ öğrencilerinin filmleri jüri tarafından öne çıkarılarak ödül kazandı. Adana Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Belgesel” ödülünü alan Tuğba Yaşar, Kadir Has Üniversitesi yarışmasında da birinciliği kimseye kaptırmadı.

“Taşın Rengi” annesinin çocukluk anılarını anlatıyor

İEÜ mezunu Tuğba Yaşar, birinciliğe uzandığı “Taşın Rengi / Renge Kevir” adlı filmi hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Sinema ve Dijital Medya Bölümü’nden bu yıl birincilikle mezun oldum. ‘Taşın Rengi’ aslında üçüncü sınıfta yaptığım bir projeydi.

Dijital Medya Sanatları Stüdyosu dersinde bir medya sanat projesi hazırlamamız istenmişti. Ben de arşiv fotoğrafları, videolar, animasyon ve kolajları bir araya getirerek annemin Mardin’deki çocukluk hatıralarını anlattım.”

Yaşar, filmin tamamını ev ortamında çektiğini belirterek, “Evde cam kenarına masa kurup kamerayı sabitledim. Fotoğraf ve videolarla kolajlar hazırladım. Film tamamen ev yapımı bir üretim süreciydi” dedi.

“Sinema çocukluk aşkımdı”

Tuğba Yaşar, ikinci büyük başarısının ardından duygularını şu sözlerle paylaştı: “Sinema benim çocukluk aşkımdı. Babamla birlikte izlediğimiz filmler bu ilgiyi daha da güçlendirdi. Küçüklükten beri içimde taşıdığım bu tutku, bugün kazandığım ödüllerin temelini oluşturuyor.

Bundan sonra okulda yarım kalan projelerimi tamamlayıp 2026 kış döneminde sinema alanında yüksek lisans yapmayı planlıyorum.”

Bitpazarından çıkan kamera, 20 yıllık bir hikayeyi başlattı

Üçüncülük ödülünü kazanan “Thrifted” filminin yaratıcıları Yağmur Türkmenoğlu ve Bilge Olcay Yılmaz, belgeselin hikayesini şöyle anlattı:

“İzmir’deki bitpazarından eski bir kamera satın aldık. Kamerayı açtığımızda içinde yaklaşık 20 yıl öncesine ait videolar bulduk.

Görüntülerde yer alan kişilere sosyal medya üzerinden ulaşıp videoları onlara teslim ettik. Çok duygusal bir andı. Bu süreçten esinlenerek bir arşiv belgeseli hazırladık.”

“Ödül alacağımızı hissettik”

Filmin hazırlanma sürecinde ekip olarak büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getiren Türkmenoğlu ve Yılmaz, “Bu hikaye hem bizim hem de videolarda yer alan kişiler için anlamlı bir deneyim oldu.

Yarışmada ödül alacağımızı hissediyorduk. Şimdi hedefimiz, filmlerimizi farklı festivallere taşımak ve mezuniyetin ardından sinema sektöründe kariyerimizi sürdürmek” ifadelerini kullandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde sinemaya güçlü vurgular

İEÜ Sinema ve Dijital Medya Bölümü, son yıllarda öğrencilerinin ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Bölüm, genç sinemacılara üretim alanı sağlayarak yeni nesil dijital anlatım biçimlerini teşvik ediyor.

Kadir Has Üniversitesi Kısa Film Yarışması’nda alınan bu ödüller, İzmirli gençlerin yaratıcı potansiyelinin bir kez daha tescili oldu.