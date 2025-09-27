3.Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, deplasmanda Denizli İdmanyurdu’na 2-1 mağlup olarak 3 haftalık periyotta yalnızca 1 puan toplayabildi ve düşme hattında yer aldı. İzmir temsilcisi, yarın evinde Play-Off potasında bulunan 6 puanlı Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve hakem Muhammed Ömür düdük çalacak.

Bilet fiyatları açıklandı

Karşılaşma için bilet fiyatları da duyuruldu. Misafir seyirci tribünü 26 TL, maraton tribünü 35 TL, numaralı tribünler 240 TL, VIP tribünler ise 750 ve 1250 TL’den satışa sunuldu.

Yusuf Şimşek’in ilk sınavı

Altay’da teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu’nun yerine getirilen Yusuf Şimşek, takımın başında ilk kez sahaya çıkacak. İzmir ekibinde sakatlıkları devam eden Ceyhun ve hazır olmayan Deniz, mücadelede forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Hikmet’in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.