Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente yeni gelen üniversitelilerin uyum sürecini desteklemek için 20-21 Ekim tarihlerinde Kültürpark’ta “Şehir Senin, Gelecek Senin” festivali düzenleyecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, Duman konseriyle sona erecek.

Genç dostu kent vizyonuyla festival heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye yeni başlayan gençlerin kente uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla renkli bir festival hazırladı. “Şehir Senin, Gelecek Senin” sloganıyla düzenlenecek festival, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “Genç Dostu Kent” vizyonu doğrultusunda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Kültürpark iki gün boyunca gençlerle dolacak

Festival, 20-21 Ekim tarihlerinde Kültürpark’ın eski lunapark alanında gerçekleştirilecek. Gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya gelmesini amaçlayan festivalde söyleşiler, deneyim atölyeleri, bilgi yarışmaları, bando gösterileri ve konserler yer alacak. Katılım ücretsiz olacak; 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri yalnızca öğrenci kimliklerini göstererek festivale girebilecek.

Dolu dolu program, müzik dolu final

İzmir’in gençlere sunduğu sosyal yaşam olanaklarını tanıtmayı hedefleyen etkinlik, her iki gün saat 13.00’te başlayacak. Festivalin ilk günü DJ Rıdvan ve Grup Şantiye sahne alacak. İkinci gün ise Merve Mete Pop Orkestrası’nın konseriyle başlayacak müzik şöleni, Duman grubunun performansıyla sona erecek.

Festival programı

20 Ekim Pazartesi

17.30 – İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Gösterisi

18.00 – Genç İzmir – Kent Konseyi Gençlik Meclisi Bilgi Yarışması

19.00 – DJ Rıdvan

20.30 – İzmir Öğrenci Toplulukları Grubu – Grup Şantiye

21 Ekim Salı

17.30 – İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Gösterisi

18.00 – Genç İzmir – Kent Konseyi Gençlik Meclisi Bilgi Yarışması

19.00 – Merve Mete Pop Orkestrası Konseri

21.00 – Duman konseri