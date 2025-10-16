Son MÜHÜR- İzmir’de su arzında yaşanan aksaklıklar devam ediyor. Kentin 2. bölgesinde yer alan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerinde 16 Ekim tarihinde planlı su kesintisi uygulanacak. Kesinti saatleri gece 23.00 ile sabah 05.00 arasında olacak.

İlçelerde ana boru arızaları nedeniyle su kesintileri

Kent genelinde bakım ve arıza kaynaklı su kesintileri de vatandaşları etkiliyor:

Dİkili-Çandarlı: 16 Ekim 2025 tarihinde 08.00–11.00 saatleri arasında yaklaşık 3 saatlik su kesintisi yaşanacak. Abay Kunanbay Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızası, Çandarlı Siteler bölgesinde suyun kesilmesine yol açacak.

Dikili-Çandarlı: Aynı gün 00.00–06.00 saatleri arasında yaklaşık 6 saat sürecek kesinti öngörülüyor. Çandarlı Mahallesi Deniz Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgedeki aboneler su alamayacak.

Seferihisar-Düzce: 16 Ekim’de 09.00–11.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat sürecek kesinti, 4345 Sokak’taki ana boru arızasından kaynaklanıyor.

Urla-Altıntaş: Ana boru arızası nedeniyle 16 Ekim 08.45–11.45 saatleri arasında yaklaşık 3 saatlik kesinti olacak. İto Kent, Tekke Cadde ve İçmeler Mahalleleri bu durumdan etkilenecek.

izmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yetkilileri, vatandaşların kesinti saatlerinde tedbirli olmalarını ve su tasarrufuna dikkat etmelerini istiyor