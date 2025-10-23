Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsü, Edebiyat Fakültesi önünde gerçekleşen korkunç bir şiddet olayına sahne oldu. Üniversite öğrencisi Meliha Keskin, eski eşi F.K. tarafından pompalı tüfekle ağır yaralandı. Şüpheli, olay yerinden kaçmaya çalışırken kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Fakülte girişinde saldırdı

Olay, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin öğrenci giriş kapısında meydana geldi. Türk Halkbilimi bölümünde öğrenim gören Meliha Keskin, ders saatleri içinde fakülte binasına girmeye çalıştığı sırada eski eşi olduğu öğrenilen F.K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli F.K., yanında getirdiği pompalı tüfekle genç kadına ateş açtı. Silah sesleri, üniversite kampüsünde büyük bir panik ve kargaşaya neden olurken, öğrenciler ve akademik personel büyük bir şok yaşadı.

Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Saldırının hemen ardından çevredeki vatandaşların ve öğrencilerin durumu ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Meliha Keskin, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. Hastane kaynaklarından edinilen ilk bilgilere göre, genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sağlık personelinin, Keskin'i hayatta tutmak için yoğun çaba gösterdiği bildirildi.

Şüpheli kaçarken yakalandı: Hukuki süreç başladı

Dehşet verici saldırıyı gerçekleştiren şüpheli F.K., olay yerinden aracıyla hızla uzaklaşmaya çalıştı. Ancak kısa süre içinde devreye giren trafik polisleri, şüpheliyi olay yerinden yaklaşık 800 metre ileride durdurmayı başardı. F.K., suç aleti olan tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçleri, olayın nedenini ve saldırının planlanıp planlanmadığını belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.