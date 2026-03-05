Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Mescit köyünde yaşayan G.K., ani nefes darlığı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ambulansın kara yoluyla köye ulaşamaması üzerine Tokat İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri devreye girdi. Hastaya hızlı şekilde ulaşılabilmesi için bölgeye helikopter ambulans gönderildi. Kısa sürede köye ulaşan sağlık ekipleri, G.K.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastayı helikoptere alarak Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk etti.