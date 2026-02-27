Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Adapazarı ilçesi Bileciler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki A.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen 51 yaşındaki H.Y.’nin kullandığı panelvan çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ciddi hasar oluşurken, sürücüler ve araçlarda bulunan yolcular yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücüler A.K. ve H.Y. ile yolcu konumundaki Emel K. (43), Ö.E. (37) ve O.S.G. (47) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 43 yaşındaki Emel K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detayların belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan teknik çalışmaların ardından kazanın kesin nedeni yapılacak değerlendirmeyle netlik kazanacak.