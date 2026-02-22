Yangın, saat 09.00 sıralarında Pirinççi Mahallesi Köy Yolu Sokak’ta bulunan bir kömür fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede çöp kovası üretimi yapılan fabrikaya ve çöp kamyonu tamir-bakım servisi olarak kullanılan iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma yürüttü. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.