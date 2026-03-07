Olay, Bolu’nun Akpınar Mahallesi Çarıkçıoğlu Sokak’ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın evinde yaktığı sobanın borusunu bacaya bağlamaması sonucu balkon duvarından dışarı verilen yoğun duman kısa sürede sokağı kapladı.

Siyah dumanı fark eden mahalle sakinleri, olası bir yangın ihtimaline karşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

Çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde, balkon duvarından dışarı uzatılan soba borusundan yoğun duman çıktığı tespit edildi.

İtfaiyeden uyarı

İtfaiye ekipleri ev içerisinde yaptıkları kontrollerin ardından herhangi bir yangın riskinin bulunmadığını belirledi.

Ancak ekipler, soba kullanımında baca bağlantısının doğru yapılması gerektiği konusunda ev sahibine gerekli uyarılarda bulundu.