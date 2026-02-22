Olay, akşam saatlerinde Malatya'nın Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Mustafa A. ile Muhammet B., parkta tanımadıkları ve kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, iki arkadaşı vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Muhammet Mustafa A. ve Muhammet B., kanlar içinde yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.