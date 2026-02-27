İddiaya göre F.G., eşi Ş.G.’nin önceki evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu M.E.T.’ye fiziksel şiddet uyguladı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğa yönelik şiddet içerikli davranışların yer aldığı görüldü.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede gündem olurken, yetkili kurumlar harekete geçti.

Uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlendi

Edinilen bilgilere göre şiddet uyguladığı iddia edilen F.G. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldığı ve hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Anne: “Ben işe gittikten sonra şiddet uyguluyormuş”

Görüntülerin yayılması sonrasında sosyal medya içerik üreticisi Yaşar Sanal’ın aileyi ziyaret ettiği belirtildi. Anne Ş.G., daha önce İstanbul’da yaşadıklarını ve F.G. ile bir arkadaş aracılığıyla tanıştığını ifade etti.

Anne, “Ben daha önce İstanbul’da oturuyordum. Arkadaş aracılığıyla bununla tanıştık. Öğlen ben işe gittikten sonra sürekli çocuğa şiddet uyguluyormuş” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girdi

Olayın ortaya çıkmasının ardından Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından anne ve çocuğa psikolojik destek sağlandığı öğrenildi. Çocuğun korunmasına yönelik sosyal hizmet çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.