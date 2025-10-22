Olay 20 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da yaşandı. Umre ziyareti yapmak isteyen P.B., sosyal medya üzerinden umre organizasyonu düzenlediğini söyleyen Hüseyin Kartaler ile iletişime geçti. Kartaler’in sosyal medya hesabında paylaştığı videolara güvenen P.B., 1450 dolar (yaklaşık 39 bin 500 lira) tutarındaki parayı sanığın banka hesabına gönderdi.

Kartaler, 5 Şubat 2024 tarihinde umreye gidileceğini, kafilenin kalabalık olması nedeniyle tarihin 8 Şubat’a ertelendiğini belirtti. Ancak belirtilen tarihte Kartaler’e ulaşamayan müşteki, dolandırıldığını anlayarak savcılığa başvurdu.

Paralar bahis hesabına aktarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Kartaler’in, umre için topladığı 39 bin 500 lira ile birlikte toplam 200 bin lirayı bahis sitesinde bulunan hesabına aktardığı tespit edildi. Şüpheli, 14 Şubat 2024 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Borç verdiğim ortağım uçağı kaldıramadı”

SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Hüseyin Kartaler, suçlamaları reddetti. Sanık, “Müştekiyle görüşmüş olabilirim, para gönderdiği hesap bana ait. Umre kafilesi kalabalık olduğu için 9 Şubat’a ertelendi. Ancak bazı kişilere vize çıkmadı. Ortağıma 2,5 milyon lira borç verdim, ödemeyince uçağı kaldıramadık. Tutuklandığım için kimseye ulaşamadım. Dolandırıcılık yapmadım.” ifadelerini kullandı.

Mahkemeden 4 yıl hapis cezası

Yargılama sonucunda mahkeme, sanık Hüseyin Kartaler’i “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 4 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

“Müvekkilimin manevi değerleri sömürüldü”

Müşteki P.B.’nin avukatı Ayşenur Çelik, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Müvekkilim, sosyal medyada gördüğü umre kafilesine güvenerek 39 bin 500 lirayı sanığa gönderdi. Ancak hiçbir şekilde umre gerçekleşmedi. Verilen ceza bizi kısmen tatmin etti, fakat müvekkilimin zararı halen giderilmemiştir. En önemlisi, manevi duygularıyla oynanmıştır.” dedi.

“Paralar bahis sitesinde kullanıldı”

Avukat Çelik, sanığın savunmasının gerçek dışı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sanık, parayı arkadaşına borç verdiğini iddia etti. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda bu paraların ‘nesine.com’ isimli bahis sitesine aktarıldığı belirlendi. Müvekkilim gibi birçok kişiden topladığı paralarla şans oyunları oynayarak keyif sürdüğü tespit edildi.”

Diyanet ve güvenilir kurumlar uyarısı

Vatandaşlara benzer mağduriyetler yaşamamaları için uyarıda bulunan avukat Çelik, “Manevi ibadetlerle ilgili süreçlerde mutlaka Diyanet’e bağlı kurum ve kuruluşlardan destek alın. Sözleşme yapılacaksa gerekirse bir avukata danışın. Bu şekilde hem duygusal hem maddi kayıpların önüne geçebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.