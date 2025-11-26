Gümüşhane Üniversitesi kampüsü, öğle saatlerinde yaşanan rehine olayıyla sarsıldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve üniversitede memur olarak görev yapan H.T. isimli şahıs, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli mesai arkadaşı D.B. adlı kadın memuru tabancayla rehin aldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilerek geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Fakültede panik anları: Silah sesleri yükseldi

Gerginlik, öğle saatlerinde Gümüşhane Üniversitesi'nin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında meydana geldi. İddialara göre, daha önce uzman çavuşluk görevinden ayrılan ve sonrasında üniversite kadrosuna memur olarak atanan H.T., fakülteye gelerek elindeki tabancayla nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde ateş açtı. Silah seslerinin ardından panik yaşanırken, şüpheli H.T., aynı fakültede çalışan D.B.'yi silah zoruyla rehin aldı.

Bölge boşaltıldı, Keskin nişancılar konumlandı

Rektörlük ve emniyet birimlerine yapılan ihbarın hemen ardından, olay yerine hızla çok sayıda polis, sağlık, özel harekat ve müzakere ekibi sevk edildi. Üniversite yönetimi, olayın yaşandığı fakülte çevresini derhal araç ve yaya girişine kapatarak geniş bir güvenlik çemberi oluşturdu. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, olası bir müdahaleye hazırlık amacıyla binaların çatı katlarına keskin nişancılar yerleştirildi.

Müzakere ekibi devrede: Silahlı şüpheli ikna edilmeye çalışılıyor

Emniyet güçleri, rehin alma eylemini sonlandırmak için müzakere stratejisini devreye soktu. Silahlı şüpheli H.T. ile sürekli iletişim kurulmaya çalışıldığı bildirilirken, ekiplerin temel önceliği rehin tutulan kadın memur D.B.'nin can güvenliğini sağlamak ve krizin kansız bir şekilde sonlanmasını temin etmek. Olay yerindeki bekleyiş ve gergin müzakereler devam ediyor.