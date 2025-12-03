Son Mühür/ Beste Temel- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve siyasi gündeme oturan fiziki saldırının ardından olayla ilgili detayları Son Mühür'e paylaştı. Çiğli'de gerçekleşen menfur olayın ardından Son Mühür gazetesine konuşan Akar, saldırının şaşkınlığını yaşadığını belirtirken, olayın siyasi bir hesaplaşma değil, bireysel bir vukuat olabileceği ihtimaline işaret etti.

"Bana aniden yumruk attı"

İlçe Başkanı Erkan Akar, saldırı anına ilişkin şunları kaydetti: "Yolda yürüyordum ve meclis üyelerimizle yapacağım bir görüşme öncesindeydim. Daha önceden sohbet ettiğim bir arkadaş bana seslendi. Kendisine dönüp baktım ve ‘Buyur’ diyerek yaklaştım. Ancak daha aramızda hiçbir şey konuşulmadan, bana aniden yumruk attı. Çevredeki vatandaşlar hemen araya girerek durumu kontrol altına aldı."

Akar, saldırının sebebini çözmekte zorlandığını belirterek, "Açıkçası ne olduğunu ben de anlamış değilim" şeklinde konuştu.

Saldırganın geçmişine dair çarpıcı bilgiler "15 yıl önce işten atılmış"

Saldırganın kimliğine ve geçmişine dair önemli detaylar paylaşan Erkan Akar, bu kişinin siyasi bir figür olmadığını ve uzun süredir kurumla ilişiğinin kesildiğini ifade etti. İlçe Başkanı, saldırganın sağlık durumuyla ilgili de duyumları olduğunu belirtti: "Bildiğim kadarıyla arkadaş biraz rahatsız, geçmişte tedavi gördüğünü de duymuştum. En önemlisi, bu kişi yaklaşık 15 yıl önce Çiğli Belediyesi’nde bir vukuat sebebiyle işten atılmış. O dönemde, yani bu olay yaşandığında biz görevde dahi değildik."

Akar, saldırganla daha önce iyi bir iletişimleri olmasına rağmen, bu ani ve şiddetli tepkinin nedenini açıklayamadığını söyledi. İlçe Başkanı, yaşanan bu fiili saldırının ardından yasal süreci başlattığını ve gerekli şikayette bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Parti teşkilatından gelen tepkiler ve soruşturma süreci

Bu beklenmedik saldırı, CHP Çiğli teşkilatında şaşkınlık ve üzüntü yaratırken, parti yetkilileri de olayı yakından takip ediyor. İlçe Başkanı Akar'ın yasal yollara başvurmasıyla birlikte, saldırının faillerinin sebebi ve iddia edilen sağlık geçmişinin resmi makamlarca araştırılması bekleniyor.