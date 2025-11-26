Kaza, Ankara Yolu Caddesi’nde kent merkezi yönüne ilerleyen motosikletin, trafikte bir anda duran belediye otobüsüne yaklaşmasıyla meydana geldi. Görüntülere göre motosiklet sürücüsü, fren yapmakta geç kalınca araca arkadan çarptı.

“Allah’ım sana geliyorum” sözleri kamerada

Motosikletlinin çarpışmadan saniyeler önce panikle “Allah’ım sana geliyorum” dediği kask kamerasına net şekilde yansıdı. Çarpma anı ve sürücünün yere savrulduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Sürücü yara almadan kurtuldu

Kazada mucize eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Motosikletten düşen sürücünün kazayı hafif atlattığı, kendi imkanlarıyla ayağa kalkarak olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Görüntüler sosyal medyada uyandırdı

Kaza anına ait video, hem sürücünün panik anları hem de kazanın şiddeti nedeniyle sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı. Görüntülere çok sayıda yorum yapılırken, trafikte dikkat çağrıları yine gündeme geldi.