Son Mühür- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci bugün sona eriyor.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, “2026 YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, ödeme nereden yapılır?” sorularına yanıt arıyor.

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre başvurular 6 Şubat’ta başladı ve 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 23.59 itibarıyla tamamlanacak.

Başvuru süresi bugün doluyor

2026 YKS başvuru işlemlerini henüz tamamlamayan adaylar için süre daralıyor. Başvuru ekranı bugün saat 23.59’da kapanacak.

Başvuru tarihini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi ise 10-12 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Ancak geç başvuruda sınav ücretleri daha yüksek olacak.

YKS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını üç farklı yöntemle gerçekleştirebiliyor:

ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla

ÖSYM’nin resmi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden

Online başvuru yapacak adaylar, AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sınav başvuru adımlarını tamamlayabiliyor.

2026 YKS başvuru ücreti ne kadar?

2026 YKS başvuru ücreti her bir oturum için 700 TL olarak açıklandı. Adayların katılacakları oturum sayısına göre toplam ücret değişiyor:

Sadece TYT: 700 TL

TYT + AYT veya TYT + YDT: 1.400 TL

TYT + AYT + YDT: 2.100 TL

Başvurunun geçerli sayılması için ücretin süresi içinde yatırılması gerekiyor.

YKS ücreti nasıl ve nereden yatırılır?

Sınav ücretleri, ÖSYM’nin kılavuzunda belirtilen bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM’nin internet sitesindeki “e-İşlemler - Ödemeler” bölümünden kredi/banka kartı ile ödenebiliyor.

Bankadan ödeme yapacak adayların:

T.C. kimlik numaralarını doğru bildirmesi

Dekont üzerindeki bilgileri kontrol etmesi

Dekontu saklaması gerekiyor.

Ödeme süresi:

Banka şubeleri için: 3 Mart 2026 mesai bitimi

ATM, internet bankacılığı ve ÖSYM e-İşlemler için: 3 Mart 2026 saat 23.59

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar da ödemelerini belirtilen tarihler içinde online olarak TL cinsinden gerçekleştirecek.

2026 YKS ne zaman yapılacak?

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak:

Oturum – Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi, saat 10.15

Oturum – Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar, saat 10.15

Oturum – Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar, saat 15.45

Adayların sınav günü mağduriyet yaşamamak için sınav giriş belgelerini ve kimlik belgelerini önceden kontrol etmeleri öneriliyor.