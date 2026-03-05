Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Çelik Kubbe, farklı irtifa seviyelerinden gelebilecek hava tehditlerine karşı entegre bir koruma ağı sunuyor. Peki Çelik Kubbe nedir, hangi sistemlerden oluşuyor ve nasıl çalışıyor?

Çelik Kubbe nedir?

Çelik Kubbe, Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojilerini tek bir çatı altında birleştiren çok katmanlı hava savunma mimarisi. Sistemin temel mantığı, radar sistemleri, komuta kontrol merkezleri, füze savunma platformları ve lazer tabanlı silah teknolojilerinin ortak bir ağ üzerinden eş zamanlı çalışmasına dayanıyor.

Yapının amacı sadece tehdit tespiti değil, aynı zamanda algılanan hedeflerin hızlı ve koordineli biçimde etkisiz hale getirilmesi. Sensörler, komuta merkezleri ve atıcı unsurlar anlık veri paylaşımı yaparak farklı katmanlardan gelen tehditlere karşı eş zamanlı müdahale imkanı sunuyor.

Çelik Kubbe hangi sistemlerden oluşuyor?

Çelik Kubbe mimarisi, alçak irtifadan yüksek irtifaya kadar geniş bir yelpazede koruma sağlayan birden fazla savunma sistemini bünyesinde barındırıyor:

HİSAR A+ alçak irtifa hava savunma füze sistemi olarak hareket halindeki birliklerin korunmasını sağlıyor. Alçak irtifadan gelen hava tehditlerini etkisiz hale getirmek için tasarlandı.

GÖKER sistemi, sabit tesisler ve sınır bölgelerinde konuşlanmak üzere geliştirildi. Çok alçak irtifadaki hava ve kara tehditlerini karşılamak amacıyla üretildi.

GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi, radar ve elektro-optik algılayıcılarla desteklenen ileri teknoloji bir platform. Radyo frekans karıştırıcılarla güçlendirilmiş yapısıyla dikkat çekiyor.

HİSAR O+ orta irtifa hava savunma sistemi, sabit birlikler ve kritik tesislerin korunmasını üstleniyor. Savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları ve seyir füzelerine karşı etkili savunma sunuyor.

SİPER ise uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Çelik Kubbe'nin en üst katmanını oluşturuyor. Yüksek irtifadan gelen balistik tehditlere karşı kalkan görevi üstleniyor.

Çelik Kubbe neden önemli?

Bölgedeki çatışma ortamı, hava savunma kapasitesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çelik Kubbe, Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltarak kendi savunma gücünü yerli teknolojilerle inşa etme hedefinin en somut yansımalarından biri. Sistemin tüm unsurlarının entegre çalışma kapasitesi, onu bölgedeki en iddialı hava savunma projelerinden biri haline getiriyor.