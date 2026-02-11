2025-2026 eğitim ve öğretim döneminin ikinci dönemi başladı. Yarıyıl tatilinin ardından ders zilinin çalmasıyla milyonlarca öğrenci okul yolunu tutuyor. Öte yandan veliler ve öğrenciler bahar döneminde uygulanacak ara tatilin ne zaman olacağını ve Ramazan Bayramı'yla birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor.

İKİNCİ ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI'YLA BİRLEŞİYOR MU?

MEB'in yayımladığı takvime göre ikinci ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Tatil 20 Mart'ta sona erecek. Öğrenciler haftasonu tatillerinin de eklenmesiyle birlikte 9 günlük bir mola vermiş olacak.

RAMAZAN BAYRAMI VE ARA TATİL AYNI HAFTADA

Bu yıl Mart ayına denk gelen Ramazan Bayramı nedeniyle ara tatilin uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. Bayramın arifesi 19 Mart Perşembe günü iken; bayramın birinci günü 20 Mart Cuma, ikinci ve üçüncü günleri ise 21-22 Mart hafta sonu tarihlerinde idrak edilecek. Bu nedenle Ramazan Bayramı ara tatil döneminde kutlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK VE YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Dokuz günlük tatilin ardından öğrenciler 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden okulun yolunu tutacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek.