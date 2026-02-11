ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2026 yılı DİB-MBSTS süreci 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 10.30 itibarıyla başlıyor. Adaylar, mesleki yeterliliklerini kanıtlamak için katılacakları bu sınavın başvuru işlemlerini 19 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlamak zorunda olacak. Paylaşılan takvimde henüz bir 'geç başvuru' günü belirtilmediği için adayların ilan edilen tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirmesi önem arz ediyor.

BAŞVURU ÜCRETİ 1.200 TL OLARAK BELİRLENDİ

2026 yılı için DİB-MBSTS sınav ücreti 1.200 TL olarak açıklandı. Adaylar ödemelerini; anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM'leri, internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden yapabileceği gibi ÖSYM'nin 'e-İŞLEMLER' platformunda yer alan ödeme ekranından kredi veya banka kartıyla da gerçekleştirebilecek. Yurt dışından başvuru yapacak adayların da ödemelerini ÖSYM'nin çevrim içi sistemi üzerinden Türk Lirası cinsinden yapmaları gerekiyor.

SINAVIN KAPSAMI VE BAŞVURU YOLLARI

Mesleki bilgi düzeyini ölçmeye yönelik hazırlanan sınav, toplam 60 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test formatında uygulanacak. Sınav salonunda adaylara soruları yanıtlamaları için 90 dakika süre tanınacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar işlemlerini şu kanallar üzerinden yürütebilecek:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) internet adresi,

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması,

Yetkili ÖSYM Başvuru Merkezleri.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme gibi işlemlerinde temel kriterlerden biri olan MBSTS'nin uygulama detayları ve sınav içeriğine dair diğer tüm bilgilere, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan sınav kılavuzundan ulaşılabiliyor.