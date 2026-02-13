Türkiye'de hem akademik hem de iş hayatı için geçilmesi gereken sınavlardan birisi olan YDS için başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM 2026 YDS başvuru takvimini yayınladı. İşte milyonlarca adayı yakından ilgilendiren sınavların tarihleri ve başvuru süreciyle ilgili merak edilen her şey...

2026 YDS OTURUMLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan güncel takvime göre, 2026 yılının ilk büyük dil sınavı olan YDS/1 oturumu 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar yılın ikinci oturumu olan YDS/2 sınavına 22 Kasım 2026'da girecek.

Sınavlara katılmak isteyen adayların başvuru süreçlerini kaçırmaması büyük önem taşıyor. YDS/1 başvurularının 18-26 Şubat 2026 tarihleri arasında, YDS/2 başvurularının ise 30 Eylül ile 8 Ekim 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacağı açıklandı.

E-YDS 2026 TAKVİMİ VE SINAV DİLLER

ÖSYM son dönemde YDS'yi elektronik ortamda da düzenliyor. e-YDS'de sonuçlar aynı gün sisteme düşüyor. 2026 yılının ilk e-YDS sınavı İngilizce alanında 24 Ocak tarihinde, ikincisi ise 14 Şubat tarihinde yapılacak. İlkbahar döneminde 18 Nisan'da Farsça, Yunanca ve Bulgarca dillerinde yapılacak oturumu, Mayıs ayındaki İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca sınavları takip edecek.

Haziran sonunda İngilizce, Arapça ve Rusça dillerinde yapılacak oturumların ardından Temmuz ayında Almanca ve Fransızca sınavları adaylara sunulacak. Yılın son çeyreğinde ise Eylül, Ekim ve Aralık aylarında ağırlıklı olarak İngilizce ve Farsça dillerinde e-YDS oturumları düzenlenerek 2026 sınav yılı tamamlanacak.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN ADAYLARA SINAV TAKVİMİ MESAJI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav takviminin belirlenmesiyle birlikte sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm adaylara başarılar diledi.