Akdeniz Üniversitesi’nde aylardır süren ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran gizli kamera skandalına ilişkin disiplin soruşturması tamamlandı. Üniversite yönetimi, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. M.T. hakkında "kamu görevinden çıkarılma" cezası verilmesi talebini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na resmen iletti. Mart ayında açığa alınan profesörün, görevinin kötüye kullanılması ve kişisel gizliliğin ihlali gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Usulsüz kayıt ve yetkisiz oda kullanımı tespit edildi

Olay, AÜ Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. M.T. ile Dr. M.A.'nın ortak kullandığı ofislerin bulunduğu koridorda ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, koridorun orta ve üst kısmına yerleştirilmiş, ancak AÜ Hastanesi Başhekimliği’nin güvenlik kamera sistemine dahil olmayan bir kamera tespit edildi. Soruşturma, bu kamera aracılığıyla odaların önünde bekleyen hastaların, araştırma görevlilerinin ve diğer ziyaretçilerin usulsüz bir şekilde izlendiği ve dinlendiği yönünde bulgulara ulaştı. Ayrıca, hastanenin H blokta bulunan ve Prof. Dr. Ü.O. tarafından kullanılan bir odanın da hastane yönetiminin bilgisi dışında resmi kayıtlara aykırı olarak "Soru Bankası Server/3D Fasiyal Analiz Odası" adıyla kullanıldığı belirlendi. Bu usulsüz uygulamalar, disiplin soruşturmasının ana dayanaklarını oluşturdu.

Disiplin süreci ve görevden ayrılmalar

Bahsi geçen usulsüz kamera kurma, izinsiz ses ve görüntü kaydı alma ve yetkisiz oda kullanımı iddiaları üzerine, Prof. Dr. M.T. hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca kapsamlı bir disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma sürecinde Prof. Dr. M.T.'nin yanı sıra, çeşitli iddialarla ilgili olduğu belirlenen iki profesör ve Öğretim Görevlisi Dr. M.A. da görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Dr. M.A. 28 Nisan 2025 tarihinde görevinden istifa ederken, adı geçen diğer profesörlerden Prof. Dr. Ü.O. ise hakkındaki soruşturma kararı sonrasında 14 Temmuz 2025 tarihinde emekliliğini talep etti.

Suçlamanın niteliği: "Yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler"

Soruşturma neticesinde hazırlanan raporda, Prof. Dr. M.T.'nin eylemlerinin, "görevin kötüye kullanılması, güvenin kötüye kullanılması ve kişilerin özel hayatlarının ihlali" suçlarını oluşturduğu açıkça belirtildi. Dahası, bu eylemlerin "kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fiiline uyduğu vurgulandı. Kurumun bilişim sistemlerini kasten engelleme veya bozma amacı taşıdığı da ifade edilen eylemler nedeniyle, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca "kamu görevinden çıkarma" disiplin cezası teklif edildi. Teklif, nihai kararın verilmesi için YÖK Başkanlığı’na sunuldu. Savunmasında Prof. Dr. M.T.'nin usulsüz görüntü ve ses kaydı aldığı iddialarını kesin bir dille reddettiği bilgisi de kayıtlara geçti. YÖK'ün bu talep hakkındaki kararı, üniversite camiasında merakla bekleniyor.