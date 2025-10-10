Son Mühür- Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında sanık olarak yer alan avukat Serdar Öktem, geçtiğimiz günlerde Büyükdere Caddesi üzerinde 34 MPG 499 plakalı aracıyla ilerlediği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine seyreden Öktem’in otomobiline, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastanede hayatını kaybetmişti

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Öktem’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç avukat kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma derinleştirildi

Cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerine ulaştı.

Toplam 13 kişi gözaltına alınırken, iki şüphelinin 18 yaşında olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılığa çıkarıldı.