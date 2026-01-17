İzmir’e yaklaşık 110–124 kilometre mesafede bulunan, Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Köyü, 5 bin yıllık geçmişi ve korunmuş dokusuyla öne çıkıyor. Taş ve ahşabın bir arada kullanıldığı tarihi evler, dar sokaklar ve yeşil doğa, köyü adeta açık hava müzesi haline getiriyor.

Birgi sit alanı ve UNESCO sürecinde yer alıyor

1996 yılında sit alanı ilan edilen Birgi, 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edildi. Köyde yaklaşık 200 tescilli tarihi yapı bulunuyor. Yapılar, ÇEKÜL Vakfı’nın koruması altında titizlikle muhafaza ediliyor.

Tarihi yapılar köyün merkezinde toplanıyor

Birgi’nin merkezinde yer alan 1312 tarihli Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, çivisiz ahşap işçiliği ve çinili minaresiyle dikkat çekiyor. Caminin yanında Aydınoğulları Türbesi, Sultan Şah Türbesi, Aydınoğlu Hamamı ve Bizans dönemine ait Küp Uçuranlar Kulesi bulunuyor.

Konaklar geçmişin izlerini taşıyor

Çakırağa Konağı, Sandıkoğlu ve Kerimağa konakları, Birgi’nin sivil mimarisini yansıtan önemli yapılar arasında yer alıyor. Evliya Çelebi’nin konakladığı belirtilen Saliha Hanım Taş Konak da köyün dikkat çeken yapıları arasında gösteriliyor.

Tarım ve sakin yaşam sürüyor

Köy halkı ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Birgi, kestane ve inciriyle biliniyor. Yaz aylarında ziyaretçi sayısı artarken, kışın köy daha sakın ve sessiz bir görünüme bürünüyor.

Yerel tatlar ziyaretçilere sunuluyor

Birgi’de köy yoğurdu, Bergama tulumu, çamur peyniri, kestane, ceviz ve incir öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Köy meydanındaki kahveler ve konaklarda sunulan kahvaltılar ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

Sakinliğiyle öne çıkan bir durak

Yaklaşık 2500 nüfuslu Birgi, hafta sonları hareketlense de genel olarak huzurlu yapısını koruyor. Gölcük Gölü ve Lübbey Köyü gibi çevre rotalarla birlikte değerlendirilen Birgi, kısa süreli ziyaretler için tercih ediliyor.