Türkiye basketbolunun en üst seviyesi olan Basketbol Süper Ligi’nde 16. hafta, İzmir’i derbi heyecanıyla buluşturuyor. Kentin iki temsilcisi Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor, yarın kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak.

Derbinin adresi Karşıyaka

İzmir derbisi, yarın saat 20.30’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak. Yeşil-kırmızılıların ev sahipliğinde gerçekleşecek karşılaşmanın, tribünlerde yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Puan tablosunda kritik mücadele

Karşılaşma öncesinde Karşıyaka, ligde 3 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. Aliağa Petkimspor ise 5 galibiyet, 10 mağlubiyetle 12. basamakta bulunuyor. İki ekip de derbiden galibiyetle ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmayı ve çıkış yakalamayı hedefliyor.

Hedef moral ve yükseliş

İzmir derbisi, yalnızca iki puan açısından değil, sezonun geri kalanı için moral anlamında da büyük önem taşıyor. Hem Karşıyaka hem de Aliağa Petkimspor, bu zorlu mücadeleyi bir dönüm noktası olarak görüyor.

Bilet fiyatları açıklandı

Karşılaşmayı salondan izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları da belli oldu. Buna göre;

Platin blok: 2 bin 500 TL

VIP blok: 2 bin TL

Tribün: 200 TL

Maçın hakemleri belli oldu

Zorlu derbide düdük, Zafer Yılmaz, Özlem Yalman ve Batuhan Söylemezoğlu’ndan oluşan hakem üçlüsünde olacak.

Basketbolseverler, İzmir derbisinde yüksek tempo ve büyük çekişmeye sahne olacak bir karşılaşma bekliyor.

