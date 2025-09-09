İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bergama Ticaret Odası iş birliğiyle başlayan programın ilk durağı, modern bir sanayi tesisi oldu. Bergama Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir süt ürünleri firmasını gezen gençler, coğrafi işaret tescili bulunan ünlü Bergama Tulum Peyniri'nin üretim aşamaları hakkında bilgi edindi.

Ardından rotalarını şehrin kalbi olan tarihi Arasta Çarşısı'na çeviren gönüllüler, Bergama Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Melih Çağdaş eşliğinde çarşının sokaklarını gezdi.

"Yaşayan İnsan Hazinesi" ile Buluşma

Kültür dolu gezinin en ilgi çekici duraklarından biri, parşömenin doğuş hikâyesinin anlatıldığı sunumlar oldu. Krates Parşömen temsilcisi Hazel Aymaz’ın ardından, Türkiye’deki "Son Karatabak" unvanıyla tanınan ve 2021’de Yaşayan İnsan Hazinesi seçilen İsmail Araç ile bir araya gelen gençler, parşömenin inceliklerini ve Bergama’nın köklü tarihini birinci ağızdan dinleme fırsatı buldu.

Programın son durağı ise Bergama Kaymakamlığı tarafından restore edilen Hacı Hekim Hamamı oldu. Burada açılan sergiyi gezen gönüllüler, tarihi dokuyla modern sanatın buluşmasını yakından deneyimledi.