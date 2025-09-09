İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki gizli yapılanmasına yönelik olarak İzmir dahil olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, örgütün mahrem yapılanmasında yer alan sorumlular ve halihazırda görevde olan emniyet mensuplarını da içeren toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun detayları ve şüphelilere yönelik bulgular

Soruşturma sürecinde, şüphelilerin örgüt üyesi olduğuna dair itirafçı ifadeleri, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen dijital materyallerdeki kayıtlar ve örgüte finansal destek sağlayan Bank Asya'daki hesap hareketleri gibi kritik delillere ulaşıldı. Ayrıca, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama tespiti de şüphelilerin aleyhindeki önemli bulgulardan biri olarak kayıtlara geçti.

Mahrem imamların tespiti ve operasyonun hedefi

Soruşturma, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren ve 2012-2014 yılları arasında Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda (PMYO) öğrenci olan polis adaylarıyla irtibatlı olduğu belirlenen dört mahrem imamı ortaya çıkardı. Bu kişiler, operasyonel hatlar kullanarak öğrencilerle bağlantı kuruyor ve örgütün talimatlarını iletiyordu.

Geniş çaplı operasyon ve gözaltılar

Bu kapsamda, aktif görevde bulunan 11 ve meslekten ihraç edilmiş üç emniyet personeli de dahil olmak üzere toplam 18 şüpheli tespit edildi. İstanbul merkezli operasyonlar; Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ illerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Yapılan operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yurt dışında oldukları tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü ve adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi. Soruşturma, FETÖ'nün emniyet içindeki gizli ağını tamamen çökertmeyi hedefliyor.