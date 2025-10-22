Osmaniye'de, D-400 karayolunun Düziçi Karlıgeçit mevkisinde büyük bir trafik kazası yaşandı. Gaziantep istikametinden Osmaniye yönüne doğru seyir halinde olan, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 02 KV 242 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole devrilerek yan yattı. Yaşanan bu vahim kaza sonucunda, minibüs içerisinde bulunan toplam 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay, karayolunda kısa süreli paniğe neden oldu.

Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Kazanın hemen ardından çevredekilerin durumu ivedilikle yetkili birimlere bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi. Güvenlik güçleri, karayolunda hızla güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü hale getirirken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etmek için zamana karşı yarıştı. Kazazedeler, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk yardım ve stabilizasyon çalışmalarının ardından, hızla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olup olmadığına dair kesin bilgi henüz paylaşılmazken, hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Karayolunda kontrollü geçiş sağlandı

Kazanın meydana geldiği D-400 karayolu, minibüsün şarampolden çıkarılması ve ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını güvenle tamamlayabilmesi için bir süreliğine kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu. Minibüsün neden kontrolden çıktığı, sürücünün hız durumu ve diğer çevresel faktörler titizlikle incelenmektedir.