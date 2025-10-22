Bugün Süper Lig'de dikkat çeken Konyaspor – Beşiktaş karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini üstlenen Ümit Öztürk futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Kritik pozisyonlara müdahale eden VAR hakeminin kariyeri ve geçmişi merak ediliyor. Maç öncesi sosyal medyada sıkça konuşulan isim, yıllardır Süper Lig’in önde gelen hakemlerinden biri olarak tanınıyor.

Ümit Öztürk'ün saha içindeki otoriter tavrı, önemli maçlarda üstlendiği görevler ve uzun süredir hakemlik alanındaki tecrübesi öne çıkıyor. Bu önemli karşılaşmada VAR görevini yürüten hakem, çeşitli futbol organizasyonlarında da adından söz ettirdi.

Ümit Öztürk kimdir?

1983 yılında İstanbul Şişli’de doğan Ümit Öztürk, aslen Ordu’lu. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği okudu. Hakemliğe duyduğu ilgiyle 2008 yılında yardımcı hakem olarak Sarayköy 1926 – Antalyaspor maçında göreve başladı. Orta hakem olarak ilk kez 2012’de Türkiye Kupası’nda Utaş Uşakspor – Afyonkarahisarspor maçını yönetti. Süper Lig’de ilk düdüğünü 2015–2016 sezonunda çaldı ve o tarihten bu yana çok sayıda kritik mücadelede görev aldı.

Hakemlik kariyerinde öne çıkanlar

Ümit Öztürk, uzun yıllar FIFA kokartı taşıyan ve uluslararası organizasyonlarda da görev yapmış tecrübeli bir hakem oldu. 2025 yılında FIFA kokartı listesinde yer almasa da, Süper Lig’de aktif görevini sürdürüyor. Derbi ve zorlu maçlarda sıkça tercih edilen isim, özellikle VAR hakemliğiyle öne çıkıyor. Kariyeri boyunca çok sayıda Süper Lig maçında kritik kararlar verdi ve tartışmalı pozisyonlarda ön plana çıktı.

Takım tercihi ve özel hayatı

Ümit Öztürk’ün hangi takımı tuttuğu konusunda kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Hakemler genellikle tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak taraftarlık beyanı yapmıyor. Öztürk de bu konuda hassasiyet gösteriyor. Hakemin özel hayatıyla ilgili bilinenler arasında evli olduğu ve üç çocuk babası olduğu yer alıyor. Vatani görevini ise Şırnak’ta tamamladı. Ailesiyle birlikte sakin bir yaşam sürüyor, özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih ediyor.

Teknik detaylar ve istatistikler

42 yaşındaki Ümit Öztürk, şu ana kadar Süper Lig’de sayısız karşılaşmada görev aldı. Kariyerinde derbiler ve büyük organizasyonlar dışında, Türkiye Kupası ve gençler liglerinde de hakemlik yaptı. FIFA kokartını Arda Kardeşler devraldı. Süper Lig hakem kadrosunda en fazla maç yöneten hakemler arasında bulunuyor.

Ümit Öztürk, bugünkü Konyaspor – Beşiktaş maçında VAR hakemi olarak görevini sürdürüyor. Süper Lig’in önemli karşılaşmalarında aldığı sorumluluklarla adından sıkça söz ettiren tecrübeli hakem, hem saha içinde hem de VAR sisteminde etkin rol oynuyor.