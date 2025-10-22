Son Mühür- UEFA Gençler Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray U19!un konuğu Norveç ekibi Bodo Glimt'in U19 takımıydı.

Ligin ilk iki haftasında puanla tanışamayan iki ekibin mücadelesi bir anlamda Galatasaray'ın golüyle başladı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Efe Eriş'in golüyle 1-0 öne geçen Sarı Kırmızılı gençler 37.dakikada bu kez Furkan Koçak'ın golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitmeyi başardı.



İkinci devrede beklentilerin altında kalan Galatasaraylı gençler üst üste yedikleri iki golle skorun 2-2'ye gelmesine engel olamadı.

Karşılaşmanın bu sonuçla tamamlanması beklenirken sahneye Eyüp Can Karasu çıktı.

90+2'de ceza sahasının dışından vurduğu sert şutla genç oyuncu Galatasaray'ın sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağlayan isim oldu.

İlk kez 3 puanla tanıştı...



UEFA Gençler Ligi'nde ilk galibiyetine imza atan Galatasaray 3 puanla 36 takımın yer aldığı ligde 26'ıncı sıraya yükseldi.

Bodo Glimt U19 ligin 35'inci sırasında yer alıyor.

Galatasaray U19 takımı bir önceki karşılaşmada güçlü rakibi Liverpool U19'a 2-0'lık skorla boyun eğmişti.

Sezonun ilk maçında deplasmanda Eintract Frankfurt U19'a ise 4-0 kaybetmişti.