Son Mühür- Türkiye, 2016 yılından bu yana tartışmaların odağında olan "kalıcı yaz saati" uygulamasının gölgesinde bir kış gününe daha uyandı. Yılın en uzun gecesinin yaşandığı 22 Aralık sabahında, milyonlarca vatandaşın ve öğrencinin zifiri karanlıkta yollara düşmesi tepkileri beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ümit Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamada, bu uygulamanın bilimsel dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, CHP iktidarında saat tartışmalarına son vereceklerini müjdeledi.

"Enerji tasarrufu iddiası bilimsel gerçeklerle bağdaşmıyor"

Milletvekili Ümit Özlale, dokuz yıldır sürdürülen bu uygulamanın başlangıçta "enerji tasarrufu" vaadiyle topluma sunulduğunu ancak gelinen noktada bunun bir "inat politikasına" dönüştüğünü savundu. Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) verilerine atıfta bulunan Özlale, kalıcı yaz saatinin toplam elektrik tüketiminde iddia edilen düşüşü sağlamadığını vurguladı. Sabahın ilk saatlerinde karanlık nedeniyle artan aydınlatma ihtiyacının, akşam saatlerindeki potansiyel tasarrufu tamamen nötralize ettiğini belirten Özlale, uygulamanın ekonomik bir fayda sağlamadığının altını çizdi.

Çocukların biyolojik saati ve eğitim hakkı tehlikede

Kalıcı yaz saati uygulamasının toplumsal maliyetine dikkat çeken Özlale, özellikle öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıdı. Bilimsel çalışmaların sabah ışığına geç maruz kalmanın biyolojik saati bozduğunu kanıtladığını ifade eden İzmir Milletvekili; çocuklarda uyku yoksunluğu, odaklanma güçlüğü ve öğrenme kayıplarının yaşandığını belirtti. Akademik başarının düşmesinin yanı sıra, karanlık sabah saatlerinde trafik kazası ve iş kazası riskinin artmasının toplumsal güvenliği tehdit eden ciddi bir unsur olduğunu dile getirdi.

"Çocukların sabahına ışık, yönetime akıl geri gelecek"

Uygulamanın sürdürülemez olduğunu vurgulayan Ümit Özlale, CHP’nin bu konudaki çözüm iradesini net bir şekilde ortaya koydu. Çocukların sağlığını, güvenliğini ve eğitim hakkını riske atan hiçbir politikanın kalıcı olamayacağını söyleyen Özlale, CHP iktidarında kalıcı yaz saati uygulamasının derhal sona erdirileceğini taahhüt etti. Açıklamasını, "Çocukların sabahına ışık, kamusal yönetime akıl geri gelecek" sözleriyle noktalayan Özlale, zifiri karanlıkta yolculuk görüntülerinin tarihe karışacağını ifade etti.