İzmir’in turizm potansiyeli en yüksek noktalarından biri olan Çeşme ilçesi, gece saatlerinde sarsıcı bir yangın olayına sahne oldu. Ovacık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan prestijli bir sitedeki villada, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve villanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan alevler, çevredeki vatandaşlar arasında büyük endişe yarattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda profesyonel müdahale ekibi yönlendirildi.

Toskana Konakları’nda hareketli dakikalar

Yangın, Ovacık Mahallesi’nin tanınmış yerleşim alanlarından biri olan Toskana Konakları içerisinde meydana geldi. Villadan yükselen yoğun dumanları ve parlayan alevleri fark eden çevre sakinleri, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek yardım talebinde bulundu. Olay yerinin konumu ve yangının şiddeti göz önünde bulundurularak, bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren alevlere stratejik bir noktadan müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı.

Maddi hasar büyük can kaybı yok

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda söndürülen yangının ardından yapılan ilk incelemelerde, olayın sevindirici tarafı herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamış olmasıydı. Ancak, alevlerin etkisiyle villanın iç ve dış aksamında çok ağır maddi hasar meydana geldiği gözlemlendi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler, soğutma çalışmalarını titizlikle sürdürerek alevlerin yeniden canlanma ihtimalini ortadan kaldırdı.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Ovacık Mahallesi’ni yasa boğan yangının çıkış kaynağını tespit etmek amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Elektrik kontağı, ihmal veya diğer olasılıklar üzerinde duran uzman ekipler, villada detaylı bir teknik inceleme yürütüyor. Yangının kesin çıkış nedeni, hazırlanacak olan bilirkişi raporunun ardından netlik kazanacak. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.