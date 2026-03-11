İzmir’de trafikte tehlikeli sürüş sergileyen bir sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan araç ve sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, olayın İzmir Çevreyolu üzerinde AOSB mevkisinden Bornova yönüne ilerleyen bir araçta gerçekleştiği tespit edildi.

Başka aracın önünü kesen sürücünün kimliği belirlendi

Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırmalar sonucunda 35 BYJ 240 plakalı aracın sürücüsünün E.E. (44) olduğu belirlendi. Sürücünün trafikte ilerleyen başka bir aracın önünü keserek tehlikeli hareketlerde bulunduğu tespit edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu davranış nedeniyle sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sürücüye yüz binlerce lira ceza kesildi

Yetkililer tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sürücü E.E.’ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çeşitli maddelerden işlem uygulandı. Bu kapsamda sürücüye toplam 380 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücünün ehliyeti iptal edilerek araç kullanma hakkı da elinden alındı.

Araç sahibine de ceza verildi

Olayla bağlantılı olarak aracın sahibine de cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri tarafından araç sahibine 40 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca söz konusu araç, trafik güvenliğini tehlikeye atan olay nedeniyle 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Trafikte tehlikeli davranışlara sıkı denetim

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek benzer olaylara karşı vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Trafik ekipleri, özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden yapılan incelemelerle kuralları ihlal eden sürücülere yönelik işlemlerin devam edeceğini bildirdi.

