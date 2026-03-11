KESK’e bağlı sendikalar ve ihraç edilen kamu emekçileri, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevlerinden uzaklaştırılan çalışanlar için düzenledikleri oturma eyleminin 362. haftasında bir kez daha kamuoyuna seslendi.

Eylem kapsamında yapılan açıklamada, KHK’larla on binlerce kamu çalışanının herhangi bir somut delil ya da yargı kararı olmadan görevlerinden ihraç edildiği vurgulandı. Sendika temsilcileri, bu durumun hukuki ve sosyal açıdan ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirtti.

“Soruşturmalar ve baskılar mücadeleyi durduramadı”

Açıklamada, KESK’e bağlı sendikaların üyeleri ve yöneticileri hakkında çok sayıda soruşturma açıldığı, sürgün, gözaltı ve tutuklama gibi uygulamaların hayata geçirildiği ifade edildi.

Sendika temsilcileri, bu süreçte emniyet ve yargı mekanizmalarının kullanılarak sendikal faaliyetlerin engellenmeye çalışıldığını savundu. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen adalet ve hak arayışından vazgeçilmediği vurgulandı.

“OHAL sona erdi ancak uygulamalar sürüyor”

Sendika yetkilileri, OHAL döneminde çıkarılan KHK’ların etkilerinin hala devam ettiğini belirterek, bu uygulamaların hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını dile getirdi.

Açıklamada ayrıca, bazı yüksek yargı kararlarının uygulanmadığı ve uluslararası mahkemelerin kararlarının dikkate alınmadığı yönünde eleştiriler yer aldı.

Toplumsal sorunlara da dikkat çekildi

Basın açıklamasında yalnızca KHK ihraçları değil, Türkiye’de farklı kesimlerin yaşadığı sorunlara da değinildi.

Kayyum uygulamaları, ifade özgürlüğü, kadın hakları, ekonomik sorunlar ve çalışma hayatındaki güvencesizlik gibi konuların da gündeme getirildiği açıklamada, toplumun farklı kesimlerinin benzer baskılarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

“Mücadele görev iadesine kadar sürecek”

KESK ve Eğitim Sen temsilcileri, ihraç edilen tüm kamu emekçilerinin görevlerine iade edilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube TİS-Hukuk Sekreteri Fatma Çayır imzasıyla yapılan açıklamada, adalet, eşitlik ve demokrasi taleplerinden vazgeçilmeyeceği ifade edildi.

Sendika temsilcileri, hak arama mücadelesinin alanlarda ve kamuoyunda devam edeceğini vurgulayarak dayanışma çağrısında bulundu.