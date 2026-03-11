Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis oturumunun ikinci birleşimi, Başkan Cemil Tugay idaresinde gerçekleştirildi.

Gündem dışı söz alan AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Karşıyaka iskeleden Karşıyaka Çarşı’ya üst geçit projesini sert bir dille eleştirdi.

Öztürk, “Kendisi Karşıyaka ile ilgili yine zihni sinir projesi ortaya attı. Karşıyaka iskeleden Çarşıya üst geçitle bağlama projesi üretti. Bunu bu şehre ve Karşıyaka’ya yapma. Karşıyaka’da aday olmaya çalışan herkesin ortak temas ettiği sorun altgeçit. Kendi sözünü yapamayacağını anlayınca kalktı 1800 yılından beri silüet oluşan şehrin göbeğine bağlantı yapacağını söyledi. Yapmasın. Bunu düşünmesin bile. Karşıyaka için bir şeyler yapmak istiyorsa stadımızı yapsın. Opera Binası mezarlığını ortadan kaldırsın. Omuz omuza görev aldığı ve 7-8 aydır maaş alamayan Kent A.Ş işçilerine sahip çıksın” dedi.